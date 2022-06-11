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لبنان

ترقب وصول الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي الى لبنان

Lebanon 24
11-06-2022 | 23:17
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يصل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ديما إلى بيروت في 21 حزيران الجاري، وهو متخصص بسياسات الأسواق الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المنخفض، ومنصبه شاغر منذ 11 سنة.
وفي سياق آخر، حذرت مراجع لبنانية، غير سياسية، عبر «الأنباء الكويتية»، من رهان لبنان على صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بسبب مخاطر ماثلة للعيان، في عدة بلدان عربية وغير عربية، حيث تحولت الاستدانة من أجل التنمية، إلى استدانة من أجل تسديد فوائد اصل الدين، ما أغرق ذلك البلد بالتضخم فوق الديون.
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