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لبنان

جنبلاط يحذر من خسارة لبنان حق ثروته البحرية بسبب المزايدات

Lebanon 24
11-06-2022 | 23:18
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شدد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على حق لبنان في ثروته البحرية، محذراً من خسارتها «بسبب المزايدات الشعبوية» على الملف، وذلك خلال لقائه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، عشية وصول الوسيط الأميركي إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل آموس هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية.
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والتقى جنبلاط السفيرة الأميركية أمس في قصر المختارة، بحضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط وعدد من مستشاري السفارة، حيث بحث الطرفان «في المستجدات الراهنة وقضايا لبنان والمنطقة».
وقالت مصادر مواكبة للقاء إن جنبلاط أجرى «جولة أفق مع شيا في الملفات المختلفة، وشملت ملفات الطاقة وترسيم الحدود البحرية». وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جنبلاط أكد خلال طرحه ملف الحدود البحرية «حق لبنان بثروته وضرورة عدم خسارتها بسبب المزايدات»، في إشارة إلى النقاش اللبناني حول حقوق لبنان البحرية والجدال القائم حول الخط الحدودي 23 أو الخط 29.
وكان جنبلاط انتقد يوم الأربعاء الماضي المزاودات على مواقف لبنان الرسمي وطرح الخطوط في وسائل الإعلام، قائلاً: «بدأت العروض الوهمية واشتعلت المزايدات في العروض الوهمية لمشروع غامض للاستثمار في قطاع الكهرباء قبل إنجاز الإصلاحات الأساسية والضرورية. أما المزايدات فهي في ترسيم الخطوط البحرية حيث أصبحت وبسحر ساحر غالب قوى التغيير والسيادة على يسار أطراف الممانعة».
وطرح جنبلاط خلال لقائه مع شيا، ملف استجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر لتوليد محطات إنتاج الكهرباء في لبنان، حسب ما قالت المصادر المواكبة للقاء، مشيرة إلى أنه «ناقش التأخير الحاصل فيه». كما تطرق إلى نتائج الانتخابات النيابية، وملف المساعدات الأميركية للجيش اللبناني وأهمية استمرارها، وملف المساعدات من خلال USAID وضرورة أن تطال مناطق الجبل كافة بتنوعها وأن تشمل الجميع للمساهمة في التنمية والصمود للناس، حسبما ذكرت المصادر.
واستبقى جنبلاط السفيرة شيا إلى مائدة الغداء، بمشاركة نواب «اللقاء الديمقراطي» أكرم شهيب، وبلال عبد الله، وراجي السعد، وفيصل الصايغ ووائل أبو فاعور، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد.
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