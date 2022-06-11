Advertisement

لبنان

الوضع الحكومي مأزوم تكليفاً وتأليفاً

Lebanon 24
11-06-2022 | 23:29
A-
A+
Doc-P-961321-637906122720882423.jpg
Doc-P-961321-637906122720882423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب فادي عيد في" الديار":
 
أضحى الوضع على الساحة الداخلية مأزوماً على أكثر من خلفية سياسية وإقتصادية، خصوصاً في ظلّ الخلاف المستشري وبعيداً عن الأضواء حول الشأن الحكومي، بحيث ثمة معلومات بأن تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة، له أكثر من سبب إذ يعتقد البعض أن تأجيل رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه الإستشارات إنما يعود إلى الإهتمام بما يحصل على خطّ ترسيم الحدود البحرية، ولكن الحقيقة تتخطى هذه المسالة إلى ما هو أبعد من ذلك، بمعنى أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ما زال يرفض بقوة إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، ولكن المسألة ستتخطى هذا الرفض، تُضيف المعلومات، في حال حصل إجماعٌ نيابي خلال الإستشارات النيابية.
Advertisement
وعلى هذه الخلفية، تكشف المعلومات نفسها، عن إتصالات بعيدة عن الأضواء من أجل إعطاء الدعوة إلى الإستشارات هامشاً زمنياً واسعاً، لأن تحديد موعدها، لن يحصل إلاّ منتصف الأسبوع المقبل، وربمــا بعده، إن لم تُذلّل العقبات، خصــوصاً وأن ميقاتي يدرك أن هناك رغبةً دولية وعربية وكذلك داخــلية بإعادة تكليفه، وبالتالي لن يقبل بأي شــروط، ويردد من خلال الحلقة الضــيقة المقــرّبة منه، بأنه من يضع شروط إعادة تكليـفه.
وفي سياق متّصل، تتحدث المعلومات عن أزمة أخرى تلوح في الأفق، وتكمن في التحركات المطلبية والنقابية المرتقبة، والتي قد تكون بمثابة القنبلة الموقوتة في وجه السلطة، وهذا ما سيترك تداعياته بشكلٍ واضح وجلي على مسار التكليف. ولهذه الغاية، تُضيف المعلومات، أنه أمام هذا الواقع المأزوم، قد يُصار إلى تعويم الحكومة الحالية من خلال التكليف والإعتذار واستمرار حكومة تصريف الأعمال إلى نهاية العهد، وهذا ما يردّده أكثر من مرجع سياسي على الرغم من تمسّك البعض بتشكيل حكومةٍ جديدة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:19 | 2022-06-12
04:15 | 2022-06-12
04:00 | 2022-06-12
03:46 | 2022-06-12
03:45 | 2022-06-12
03:15 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website