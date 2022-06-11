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لبنان
ما هي حصيلة حوادث السير على طرقات لبنان خلال الـ24 ساعة الماضيّة؟
Lebanon 24
11-06-2022
|
23:38
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 7 جرحى، في 4 حوادث سيرٍ، خلال الـ24 ساعة الماضيّة، على طرقات لبنان.
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التحكم المروري
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