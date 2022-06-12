Advertisement

لبنان

خسرت والدتها بإنفجار المرفأ ووالدها بطائرة إيطاليا... رسالة مواساة من ماكرون لتمارا طياح!

Lebanon 24
12-06-2022 | 00:38
A-
A+
Doc-P-961346-637906166348191429.jpg
Doc-P-961346-637906166348191429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
واسى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الشابة تمارا، ابنة ضحية المروحية الايطالية، طارق الطياح.
 
وكانت تمارا قد خسرت أيضاً والدتها مصممة المجوهرات هالة الطياح في انفجار المرفأ، وقد التقت ماكرون خلال زيارته لبنان بعد الكارثة، وقدمت له خريطة لبنان التي صممتها والدتها.
Advertisement

ونشرت الصفحة الرسمية لماكرون على فايسبوك، رسالة عزاء من الرئيس لتمارا وفيها: "في الأول من أيلول 2020، كنت في بيروت، استمعت الى الكثير من الشهادات، لكن واحدة أثرت بي بشكل كبير. إنها شهادة تمارا التي سلبها الانفجار أغلى ما لديها أمها. السبب الذي يدفعني للبقاء مندفعاً من أجل لبنان، هو تمارا والأمل الذي تختزنه، أمل الشباب اللبناني.

وتابع: "في حادث بايطاليا، خسرت تمارا والدها. أقول لها أنني أشاركها ألمها، وأفكاري معها في هذه المحنة الرهيبة. أكثر من أي وقت مضى، قلبي معها". 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:19 | 2022-06-12
04:15 | 2022-06-12
04:00 | 2022-06-12
03:46 | 2022-06-12
03:45 | 2022-06-12
03:15 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website