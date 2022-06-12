خسرت والدتها بإنفجار المرفأ ووالدها بطائرة إيطاليا... رسالة مواساة من ماكرون لتمارا طياح!

واسى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الشابة تمارا، ابنة ضحية المروحية الايطالية، طارق الطياح.

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وكانت تمارا قد خسرت أيضاً والدتها مصممة المجوهرات هالة الطياح في انفجار المرفأ، وقد التقت ماكرون خلال زيارته لبنان بعد الكارثة، وقدمت له خريطة لبنان التي صممتها والدتها.ونشرت الصفحة الرسمية لماكرون على فايسبوك، رسالة عزاء من الرئيس لتمارا وفيها: "في الأول من أيلول 2020، كنت في بيروت، استمعت الى الكثير من الشهادات، لكن واحدة أثرت بي بشكل كبير. إنها شهادة تمارا التي سلبها الانفجار أغلى ما لديها أمها. السبب الذي يدفعني للبقاء مندفعاً من أجل لبنان، هو تمارا والأمل الذي تختزنه، أمل الشباب اللبناني.وتابع: "في حادث بايطاليا، خسرت تمارا والدها. أقول لها أنني أشاركها ألمها، وأفكاري معها في هذه المحنة الرهيبة. أكثر من أي وقت مضى، قلبي معها".