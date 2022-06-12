خلافات في اعتصام الناقورة وتدافع بالايدي

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وقعت عدة خلافات واشكالات خلال الاعتصام الذي حصل امس في بلدة الناقورة بدعوة من "نواب التغيير" للضغط من اجل اعتماد الخط ٢٩، في عملية ترسيم الحدود البحرية، وذلك بسبب الشعارات والاعلام التي رفعت في ساحة الاعتصام ما ازعج المنظمين بشكل كبير.وبحسب المصادر فإن الخلافات حصلت بين بعض مناصري الحزب الشيوعي واخرين بسبب رفع العلم الفلسطيني الامر الذي اعتبره بعض الثوار يتناقض مع لبنانية الاعتصام والاهداف التي وضعت، وهذا ما ادى الى تدافع بالايدي بين المشاركين..