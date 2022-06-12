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لبنان
سباق الربع ساعة الاخيرة على هذه اللجنة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-06-2022
|
03:15
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سعت نائبة سابقة تعنى بالشأن التربوي الى إجراء إتصالات في الربع الساعة الأخيرة من إنتخابات اللجان النيابية من أجل الضغط في إتجاه إعطاء رئاسة لجنة التربية النيابية الى أحد النواب البيارته بإعتباره مستقلا وقريبا من خطها السياسي.الا ان رئاسة اللجنة ذهبت في اتجاه النائب حسن مراد".
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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