سباق الربع ساعة الاخيرة على هذه اللجنة

سعت نائبة سابقة تعنى بالشأن التربوي الى إجراء إتصالات في الربع الساعة الأخيرة من إنتخابات اللجان النيابية من أجل الضغط في إتجاه إعطاء رئاسة لجنة التربية النيابية الى أحد النواب البيارته بإعتباره مستقلا وقريبا من خطها السياسي.الا ان رئاسة اللجنة ذهبت في اتجاه النائب حسن مراد".

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