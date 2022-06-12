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لبنان
مفاجأة طقس حزيران في لبنان.. الأمطار عائدة في هذا التاريخ
Lebanon 24
12-06-2022
|
01:35
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يبدأ طقس متقلب تدريجياً اليوم بالتأثير على لبنان خصوصاً ليلاً مع انخفاض بدرجات الحرارة، لتعود حول المعدلات واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية بين منتصف هذه الليلة ولغاية الثلاثاء خصوصاً صباح غدأً الاثنين نتيجة منخفض جوي سيتمركز فوق البحر الاسود.
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تفاصيل طقس اليوم الاحد:
1- الحرارة ساحلاً بين 21 و29 درجة بقاعا بين 16 و31 درجات وعلى الـ 1000 متر بين 18 و25 درجة.
2- الجو: مشمس يتحول غائم جزئياً مع احتمال زخات مطر محلي ليلاً
3- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط خصوصاً شمالا، على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين 20 و60 كم/س
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و85%
5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1005 hpa
6- الرؤية جيدة
7- البحر يتحول الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة.
طقس اليومين المقبلين:
الاثنين:
غائم جزئيا الى غائم مع احتمال زخات مطر خصوصاً صباح والحرارة تنخفض وتتراوح بين 19 و26 درجة ساحلا، وبين 13 و28 بقاعاً وبين 15 و23 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا سرعتها بين 30 و60 كم/س .
الثلاثاء:
غائم جزئيا الى غائم مع احتمال زخات مطر خصوصاً صباح والحرارة مستقرة وتتراوح بين 19 و26 درجة ساحلا، بين 13 و28 بقاعاً وبين 15 و23 درجة على الـ 1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا سرعتها بين 30 و50 كم/س.
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