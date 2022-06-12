مفاجأة طقس حزيران في لبنان.. الأمطار عائدة في هذا التاريخ

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1- الحرارة ساحلاً بين 21 و29 درجة بقاعا بين 16 و31 درجات وعلى الـ 1000 متر بين 18 و25 درجة.2- الجو: مشمس يتحول غائم جزئياً مع احتمال زخات مطر محلي ليلاً3- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط خصوصاً شمالا، على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين 20 و60 كم/س4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و85%؜5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1005 hpa6- الرؤية جيدة7- البحر يتحول الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة.غائم جزئيا الى غائم مع احتمال زخات مطر خصوصاً صباح والحرارة تنخفض وتتراوح بين 19 و26 درجة ساحلا، وبين 13 و28 بقاعاً وبين 15 و23 درجة على الـ1000 متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا سرعتها بين 30 و60 كم/س .غائم جزئيا الى غائم مع احتمال زخات مطر خصوصاً صباح والحرارة مستقرة وتتراوح بين 19 و26 درجة ساحلا، بين 13 و28 بقاعاً وبين 15 و23 درجة على الـ 1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا سرعتها بين 30 و50 كم/س.