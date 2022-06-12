هذا ما فعله نائب "تغييري" داخل "مجلس عزاء"

حوّل أحد نواب التغيير مجلس عزاءٍ إلى "محاضرة سياسية"، إذ قال أمام الحاضرين هناك إن "نواب الثورة هم الحريصون على الغاز والحدود البحرية، في حين أن قوى السلطة تسعى لهدر تلك الثروات وإضاعتها".

واعتبر النائب إن "نواب التغيير سيسعون قدر الإمكان للحفاظ على الثروات عبر وسائل الضغط والقانون، ودورهم سيكون في دفع السلطة القائمة للحفاظ على غاز لبنان من أي سرقة إسرائيلية".

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وبعد مغادرة هذا النائب لمكان العزاء، تحدث عددٌ من الحاضرين معربين عن امتعاضهم الكبير من النائب لجهة الإدلاء بكلام سياسي في مناسبة حزنٍ. مع هذا، فإن آخرين اعتبروا أن نواب التغيير باتوا من السلطة ويمارسون الاستعراض حالياً.