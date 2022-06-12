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لبنان

هذا ما فعله نائب "تغييري" داخل "مجلس عزاء"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2022 | 04:15
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حوّل أحد نواب التغيير مجلس عزاءٍ إلى "محاضرة سياسية"، إذ قال أمام الحاضرين هناك إن "نواب الثورة هم الحريصون على الغاز والحدود البحرية، في حين أن قوى السلطة تسعى لهدر تلك الثروات وإضاعتها".
واعتبر النائب إن "نواب التغيير سيسعون قدر الإمكان للحفاظ على الثروات عبر وسائل الضغط والقانون، ودورهم سيكون في دفع السلطة القائمة للحفاظ على غاز لبنان من أي سرقة إسرائيلية".
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وبعد مغادرة هذا النائب لمكان العزاء، تحدث عددٌ من الحاضرين معربين عن امتعاضهم الكبير من النائب لجهة الإدلاء بكلام سياسي في مناسبة حزنٍ. مع هذا، فإن آخرين اعتبروا أن نواب التغيير باتوا من السلطة ويمارسون الاستعراض حالياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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