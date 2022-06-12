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لبنان

جمعية اهالي الطلاب في الخارج: ندعو لتسلم مساعدة ادارة الريجي باليد مباشرة

Lebanon 24
12-06-2022 | 02:59
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دعت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب ومن يعنيهم الامر الى السماح للطلاب باستلام مساعدة الريجي باليد مباشرة.

 وجاء في بيان وزعته:  "بما  أن المساعدة المقدمة من إدارة الريجي لم تصل إلى مستحقيها طلاب دول أوروبا الشرقية واوكرانيا في حين تسلمها طلاب الدول الأخرى بواسطة البعثات الدبلوماسية في الخارج بناء لالية التنفيذ المعتمدة وفقا للتعميم ذات الصلة،  تناشد الجمعية الوزير  بو حبيب ومن يعنيهم الأمر أن يتفهموا واقع هؤلاء الطلاب المادي الصعب وحاجتهم الماسة لهذه المساعدة عشية عطلة الصيف وعودتهم إلى ربوع الوطن، السماح لهم باستلامها باليد مباشرة من خلال آلية شفافة تضعها هذه الوزارة انطلاقا من حقهم القانوني في استلام هذه الأمانة بعيدا من دهاليز المصارف الظلامية".

ودعت اصحاب الحقوق من الطلاب للتحضير لوقفة صارخة في وجه "الذين يماطلون ويراهنون على عامل الوقت لاضاعة حقوقهم وذلك بالتحرك في المكان والزمان اللذين تحددهما الجمعية قريبا" .

 

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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