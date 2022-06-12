بوشكيان: الحوار بين المسؤولين ضرورة

التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، رئيس "نادي الشرق لحوار الحضارات" ايلي سرغاني والأعضاء عبداللطيف سنو وفوزي البيطار وطوني علم وأكرم قاووق وفيرا أبو جودة وإيناس مخايل وجورج نبهان وحكم جرادي وسمير صادر.



وكان بحث في أهمية الارتكاز على الحوار كمنطلق للبناء والانفتاح والتبادل والنقاش الفكري والثقافي بين اللبنانيين.

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