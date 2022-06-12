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لبنان

هُنا مجلس النواب وليس الكونغرس… سعادتك!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2022 | 04:30
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انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي احدى النائبات من"التغييريين" بسبب اعتمادها اللغة الانجليزية للتعبير عن مواقفها في جملة تغريدات على منصة تويتر. 
واعتبر هؤلاء أن النائب عليه مخاطبة اللبنانيين بلغة بلادهم على اعتبار ان مواقفه باتت متابعة من كل الفئات وغير محصورة بشريحة محددة. 
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كتب البعض: مفكرة حالها بالكونغرس.. هنا مجلس النواب وليس الكونغرس سعادتك!
المصدر: خاص "لبنان 24"

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