بعد الأخبار حول انتشار وباء الريقان في طرابلس... هذا ما دعا اليه نقيب الصيادلة

اصدر المكتب الاعلامي لنقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم بيانا جاء فيه: "على إثر الأخبار المتداولة حول انتشار وباء الريقان hepatitis A في مدينة طرابلس لا سيّما في أحيائها المقتظّة وضواحيها، بالإضافة الى انقطاع شبه تام للقاح المضاض له (Vaqta, Havrix, Avaxim...)، زار النقيب سلوم عاصمة الشمال طرابلس؛ وبعد عدة لقاءات اجراها، ناشد المعنيين في السلطة وكذلك الشركات المستوردة الاسراع في تأمين اللقاح للصيدليات و اطلاق اكبر عملية تطعيم(Preventive medicine) تحت اشراف اختصايين و اطباء للحد من انتشاره والحفاظ على صحة المواطنين".

Advertisement