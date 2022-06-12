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لبنان

جميل السيد يرد على "المتفلسفين من اجل التفلسف".. ماذا قال؟

Lebanon 24
12-06-2022 | 05:20
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:
"جواب للمتفلسفين من اجل التفلسف،
اولا،
قلت نردع إسرائيل عن سرقة النفط والغاز بالجيش والمقاومة وفي الوقت نفسه نمنع سرقته من الفاسدين عندنا ليبقى ذخيرة للمستقبل!
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ثانياً،
للذين يقارنون بين إسرائيل وسوريا في هذا المجال،
فليس من خلاف بين لبنان وسوريا، حيث هناك لم يبدأ تفاوض ولا تنقيب.." 
 
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