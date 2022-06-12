جميل السيد يرد على "المتفلسفين من اجل التفلسف".. ماذا قال؟

جواب للمتفلسفين من اجل التفلسف،
اولا،
قلت نردع إسرائيل عن سرقة النفط والغاز بالجيش والمقاومة وفي الوقت نفسه نمنع سرقته من الفاسدين عندنا ليبقى ذخيرة للمستقبل!
ثانياً،
للذين يقارنون بين إسرائيل وسوريا في هذا المجال،
فليس من خلاف بين لبنان وسوريا، حيث هناك لم يبدأ تفاوض ولا تنقيب..
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 12, 2022
جواب للمتفلسفين من اجل التفلسف،
اولا،
قلت نردع إسرائيل عن سرقة النفط والغاز بالجيش والمقاومة وفي الوقت نفسه نمنع سرقته من الفاسدين عندنا ليبقى ذخيرة للمستقبل!
ثانياً،
للذين يقارنون بين إسرائيل وسوريا في هذا المجال،