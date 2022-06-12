جميل السيد يرد على "المتفلسفين من اجل التفلسف".. ماذا قال؟

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

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"جواب للمتفلسفين من اجل التفلسف،اولا،قلت نردع إسرائيل عن سرقة النفط والغاز بالجيش والمقاومة وفي الوقت نفسه نمنع سرقته من الفاسدين عندنا ليبقى ذخيرة للمستقبل!ثانياً،للذين يقارنون بين إسرائيل وسوريا في هذا المجال،فليس من خلاف بين لبنان وسوريا، حيث هناك لم يبدأ تفاوض ولا تنقيب.."