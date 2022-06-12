اتحاد النقل الجوي استنكر الاعتداء على مطار دمشق

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استنكر اتحاد النقل الجوي في لبنان في بيان، "الاعتداء الإجرامي الذي نفذه العدو الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي ومدارجه ومنشآته المدنية"، واعتبره "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لكونه اعتداء على منشأة مدنية تخدم مسافرين مدنيين".وأعلن "التضامن مع الزملاء في النقل الجوي السوري ومع الشعب والدولة السورية الشقيقة، واضعين هذا العدوان الغاشم برسم منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة".