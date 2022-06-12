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لبنان

في الجنوب... اكثر من 8 جرحى في حادث سير (صور)

Lebanon 24
12-06-2022 | 05:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط اكثر من ثمانية جرحى بحادث سير مروع وقع على طريق نهر طرفلسيه في الجنوب.
وعلى الاثر  عملت فرق جمعية الرسالة للإسعاف الصحي على نقلهم للمستشفيات للمعالجة .
وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
 
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