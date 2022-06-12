بلدتا حاروف وتول من دون مياه وكهرباء.. ومناشدات للمعنيين

ناشد أهالي حي القلعة في حاروف النبطية المسؤولين إلى تأمين الكهرباء المقطوعة منذ أسبوع نتيجة احتراق المحول الذي يغذي الحي.

ودعا أهالي بلدة تول في النبطية الى اعتصام السادسة مساء الجمعة المقبل أمام محطة كورال في البلدة، استنكارا لانقطاع المياه وأزمة النفايات.

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