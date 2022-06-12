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لبنان

بلدتا حاروف وتول من دون مياه وكهرباء.. ومناشدات للمعنيين

Lebanon 24
12-06-2022 | 05:58
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ناشد أهالي حي القلعة في حاروف النبطية المسؤولين إلى تأمين الكهرباء المقطوعة منذ أسبوع نتيجة احتراق المحول الذي يغذي الحي.
ودعا أهالي بلدة تول في النبطية الى اعتصام السادسة مساء الجمعة المقبل أمام محطة كورال في البلدة، استنكارا لانقطاع المياه وأزمة النفايات.
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