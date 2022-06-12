المطران عوده: فليحزم المسؤولون أمرهم وليتفقوا على موقف موحد

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

بعد الإنجيل، ألقى عظة قال فيها: "نصلي في هذا اليوم المبارك لكي يهب الروح القدس في وطننا لبنان، ويعمل في قلوب جميع أبنائه، مطهرا إياها، ومحفزا لها على قبول النعم المعطاة من فوق، وتثميرها واستخدامها من أجل الخير العام. كذلك نصلي من أجل أن يلهم المسؤولين على اتخاذ القرارات الواضحة والحاسمة في شأن حقوق لبنان واللبنانيين وثرواتهم البحرية والبرية وغيرها. المزايدات التي نشهدها غير نافعة. الأعمال وحدها نافعة، خاصة تلك المرتكزة على حقائق وبراهين علمية. فليحزم المسؤولون أمرهم وليتفقوا على موقف موحد يواجهون به الأصدقاء والأعداء، ويكون في مصلحة جميع اللبنانيين."