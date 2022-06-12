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لبنان

الأبيض إلى واشنطن للمشاركة في منتدى التمويل الصحي السنوي السادس

Lebanon 24
12-06-2022 | 06:37
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نشر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: 
"أتوجه اليوم إلى واشنطن للمشاركة في منتدى التمويل الصحي السنوي السادس الذي يعقده البنك الدولي تحت عنوان: تمويل الرعاية الصحية الأولية، الفرص على الهوامش، من ١٤-١٦ حزيران. وستشارك الدكتورة رندة حمادة، المسؤولة عن مديرية الرعاية الصحية الاولية في الوزارة.  ستكون هذه فرصة للبحث عن فرص شراكة جديدة ودعم لجهود وزارة الصحة العامة لتعزيز وتوسيع تقديمات الرعاية الصحية الأولية في لبنان. وكان البنك الدولي قد قدم للبنان قرضًا قيمته 120 مليون دولار في عام 2017 لهذا الغرض، ولكن تمت إعادة هيكلة معظم القرض لتغطية اكلاف الكورونا. الزيارة هي أيضا فرصة لعقد اجتماعات جانبية. تم التخطيط للعديد من اللقاءات، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمات دولية أخرى كانت تساعد لبنان خلال السنوات الماضية ، وهي جهود تكثفت بعد انفجار بيروت، مثل Anera ، ATFL ، Empower Lebanon, MRF. HOME، وغيرها."
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وأضاف: "ورتب السيد وائل هاشم، القائم بالاعمال في واشنطن، لقاء مع شخصيات فاعلة في القطاع الصحي من اصل لبناني و اعضاء من الجالية اللبنانية. الانتشار اللبناني في شمال امريكا، يلعب دورا كبيرا فبي دعمنا في لبنان بكل السبل، وخاصة بتغطية الاحتياجات من ادوية، ومستلزمات، ومعدات للمستشفيات. كما سيعقد اجتماع ، بدعوة من غرفة التجارة في الكونغرس، لإطلاع شركات الأدوية العالمية على تطورات الوضع الحالي لعملية استيراد الأدوية إلى لبنان، واخر المستجدات المتعلقة بديونها، واستكشاف سبل ضمان استمرار الإمداد بالأدوية، وخاصة أدوية الامراض السرطانية والمستعصية. الدول الكبرى والمؤسسات الدولية منشغلة بالأحداث في أوكرانيا، والأزمات الأخرى، وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء في العالم. الإصلاحات في لبنان مطلوبة، لكنها تسير بخطى بطيئة، مما يعيق النداءات لمزيد من الاستثمارات والدعم. ومع ذلك ، لا ينبغي ادخار أي جهد." 
 
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