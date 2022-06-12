افتتاح معرض رابندرانات طاغور  في متحف جبران في بشري: "جبران يستضيف طاغور".

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افتتح معرض عن حياة وأعمال الشاعر الهندي الكبير الحائز على جائزة نوبل في الأدب رابندرانات طاغور في 11 حزيران 2022 في متحف خليل جبران بشري من قبل سفير الهند الدكتور سهيل أجاز خان، ورئيس بلدية بشري السيد فريدي كيروز ورئيس لجنة جبران الوطنية السيد جوزيف فنيانوس ومدير المتحف السيد جوزيف جعجع.هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم معرض عن حياة وأعمال طاغور في لبنان.شكر السفير خان في خطابه متحف جبران ولجنة جبران الوطنية على استضافة المعرض. وتحدث عن العلاقة بين العملاقين الأدبيين المعاصرين المشهورين ، رابندرانات طاغور وجبران خليل جبران. قائلا : "احب جبران أن يزور طاغور بشري المدينة التي أحبها كثيرًا حيث ولد ودفن فيها. أنا سعيد اليوم بزيارة طاغور لبشري ”. لذلك أطلق على المعرض لقب "لقاء العملاقين بعد أكثر من قرن".ومن جهته قال رئيس لجنة جبران الوطنية السيد جوزيف فنيانوس في خطابه: "بين طاغور وجبران سحابة من الشراكة الفكرية على مستوى التعبيرات وتداخل العبارات والأعراف والمفاهيم ، حيث خاطبها كل منهما للتعبير عن ذلك. انها تجربة تنتقل ضمن إطار شخصي بعيدًا عن الحروف والكلمات ، ونافذة على الذات ". وأضاف: "طاغور في مجموعاته الشعرية ، وخاصة" the offering of songs غيتانجلي"التي قرأ منها في إحدى أمسياته في نيويورك ، يلتقي حول العديد من القضايا الإنسانية ، مع جبران المعلم في كتابه" النبي ".كلفتة خاصة، عرض المتحف أيضًا عناصر أخرى تصور علاقة جبران القوية بالهند، بما في ذلك صورة جبران لطاغور، وكتاب قدمه الفيلسوف الهندي جي كريشنامورتي إلى جبران وكتاب عن جبران من قبل أوشو.وسيفتح المعرض أبوابه للجمهور من 12 حزيران حتى 17 تموز 2022. وجميع الزوار مدعوون للزيارة والتعرف على أعظم الشعراء والكتاب والرسامين والفلاسفة.