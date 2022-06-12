Advertisement

لبنان

نصّار ناعياً الكريدي وطيّاح: فاجعة كبيرة ومأساة لبنانية

Lebanon 24
12-06-2022 | 08:06
A-
A+
Doc-P-961468-637906432781241529.jpg
Doc-P-961468-637906432781241529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى وزير السياحة المهندس وليد نصّار رجلي الأعمال اللبنانيين شادي الكريدي وطارق طيّاح، وكتب على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي: "فاجعة كبيرة ومأساة لبنانية بفقدان الصديقين شادي الكريدي وطارق طيّاح إلى جانب الضحايا الذين كانوا على متن المروحية المنكوبة في إيطاليا، فأثناء تواجدي في إيطاليا في زيارة عمل لأيام معدودة، وقعت الكارثة وتابعتها لحظة بلحظة على أمل الوصول إلى الخبر اليقين بخلاصهم بخير وسلامة، إلاّ أنّ النتيجة كانت كصاعقة علينا جميعاً".
Advertisement

وأضاف: "الرحمة والمغفرة لروحهما ولجميع الضحايا، والصبر والسلوان لعائلتهما".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-12
03:00 | 2022-06-12
02:00 | 2022-06-12
09:46 | 2022-06-12
09:42 | 2022-06-12
09:37 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website