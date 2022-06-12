حريق كبير في بساتين موز وحمضيات في راس العين جنوب صور

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شب حريق كبير في أحد بساتين الموز والحمضيات في منطقة راس العين جنوب صور، أتى على الأشجار المثمرة والخيم البلاستيكية وشبكات الري البلاستيكية، واقتربت النيران من المنازل التي ناشد سكانها المعنيين إطفاء الحريق.وحضرت سيارات الدفاع المدني الى المكان وتعمل على إخماد الحريق.