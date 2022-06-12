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لبنان

المساعدون القضائيون في محافظة النبطية: سنداوم بمعدل يوم واحد اسبوعيا ومداورة

Lebanon 24
12-06-2022 | 09:08
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أعلن المساعدون القضائيون في محافظة النبطية، إنهم سيداومون بمعدل يوم واحد لكل موظف اسبوعيا، ومداورة".

وقالوا في بيان: "بما أن الاقفال أمر له تداعياته، التي لا يمكن لنا أن نتحمل تبعاته، وخصوصا في ظل غياب أي موقف لمن يمثل السادة القضاة في هذا الشأن، وكون المهل هي قانونية لا يمكن تجاوزها الا من خلال قانون...ولكون مطالب الجسم القضائي برمته لم يُستجب لها ،ولو بالحد الأدنى، فإن المساعدين القضائيين في محافظة النبطية يعلنون أنهم لم يعد باستطاعتهم تأمين العمل العادي ... وانما وانطلاقا من تحملهم المسؤولية في تسيير المرفق العام بالحد الأدنى.. فإنهم سيداومون بمعدل يوم واحد لكل موظف اسبوعيا، ومداورة، وحسب مقتضيات العمل، بما يراعي قضايا الموقوفين والمستعجلة والمهل، وذلك حتى بداية العطلة القضائية حيث يبنى حينئذ على الشيء مقتضاه".
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