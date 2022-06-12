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لبنان

حادث سير بين سيارة اطفاء وباص لنقل الركاب (صور)

Lebanon 24
12-06-2022 | 09:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على "جسر حمانا" بين سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني وباص مخصص لنقل الركاب، ما ادى الى سقوط عدد من  الجرحى.
 
 
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