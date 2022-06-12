حادث سير بين سيارة اطفاء وباص لنقل الركاب (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير على "جسر حمانا" بين سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني وباص مخصص لنقل الركاب، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى.

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