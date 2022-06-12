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لبنان

حميه: إعادة إعمار مرفأ بيروت عمل إصلاحي لا رجعة عنه

Lebanon 24
12-06-2022 | 09:42
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أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، في بيان، أن "إعادة إعمار مرفأ بيروت عمل إصلاحي لا رجعة عنه، وسيتخطى صداه حدود لبنان بأسره".

وأكد أن دولا وشركات كبرى عدة أبدت استعدادها بالمشاركة، مشيرا الى أن "استحقاق اعادة اعماره على الأبواب، ودوره الفريد والمتميز قرار مبرم"، مرحبا "بكل من يريد الاستثمار من الشرق والغرب، انما تحت سقف السيادة والمصلحة الوطنية الخالصة".
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