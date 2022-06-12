في الضنية... 3 أشخاص تعرضوا لحادث صدم

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تعرض ٣ أشخاص لحادث صدم على طريق عام الضنية محلة مراح السراج ، ما أدى إلى إصابتهم في الرأس والورك والقدم وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الشمال الإستشفائي.