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لبنان
في الضنية... 3 أشخاص تعرضوا لحادث صدم
Lebanon 24
12-06-2022
|
09:46
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تعرض ٣ أشخاص لحادث صدم على طريق عام الضنية محلة مراح السراج ، ما أدى إلى إصابتهم في الرأس والورك والقدم وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الشمال الإستشفائي.
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حادث صدم
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