ثلاثة جرحى بحادث صدم في مراح السراج ـ الضنية

أصيب 3 أشخاص في الرأس والورك والقدم وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث صدم على طريق عام الضنية في بلدة مراح السراج. وقد عمل عناصر فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الشمال الإستشفائي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.

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