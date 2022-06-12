Advertisement

لبنان

ثلاثة جرحى بحادث صدم في مراح السراج ـ الضنية

Lebanon 24
12-06-2022 | 10:55
A-
A+
Doc-P-961506-637906533880260986.jpg
Doc-P-961506-637906533880260986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 3 أشخاص في الرأس والورك والقدم وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث صدم على طريق عام الضنية في بلدة مراح السراج. وقد عمل عناصر فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الشمال الإستشفائي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2022-06-12
17:37 | 2022-06-12
17:08 | 2022-06-12
16:55 | 2022-06-12
16:39 | 2022-06-12
15:53 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website