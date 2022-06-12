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لبنان

حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)

Lebanon 24
12-06-2022 | 11:28
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توفي الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي "ه.غ." إثر إصابته بحادث سير وقع في بلدة صوفر - قضاء عاليه.
 
يُشار إلى أنّ الرقيب أول "ه.غ." هو من بلدة شليفا - البقاعية. 
 
 
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