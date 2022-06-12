حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)

توفي الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي "ه.غ." إثر إصابته بحادث سير وقع في بلدة صوفر - قضاء عاليه.

يُشار إلى أنّ الرقيب أول "ه.غ." هو من بلدة شليفا - البقاعية.