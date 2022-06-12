موفدٌ فرنسي يحطّ في الضاحية.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"

نشرت وكالة "مهر" الإيرانية تقريراً تحدثت فيه عن ردّ "حزب الله" على موفد فرنسي حطّ قبل أيام قليلة في الضاحية الجنوبية واجتمع مع مسؤولين من الحزب.

ووفقاً للوكالة، فإن الموفد الفرنسي تناول في لقائه مسألة السفينة اليونانية التي وصلت إلى منطقة قريبة من الخط 29 المتنازع عليه بين لبنان والعدو الإسرائيلي بهدف التنقيب عن الغاز.

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وأشارت "مهر" إلى أن الموفد الفرنسي أبلغ الحزب أن إسرائيل لم تصل عبر السفينة اليونانية إلى خط 29 "كاريش" المتنازع عليه مع لبنان.