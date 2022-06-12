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لبنان

موفدٌ فرنسي يحطّ في الضاحية.. هذا ما أبلغه لـ"حزب الله"

Lebanon 24
12-06-2022 | 12:23
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نشرت وكالة "مهر" الإيرانية تقريراً تحدثت فيه عن ردّ "حزب الله" على موفد فرنسي حطّ قبل أيام قليلة في الضاحية الجنوبية واجتمع مع مسؤولين من الحزب.
ووفقاً للوكالة، فإن الموفد الفرنسي تناول في لقائه مسألة السفينة اليونانية التي وصلت إلى منطقة قريبة من الخط 29 المتنازع عليه بين لبنان والعدو الإسرائيلي بهدف التنقيب عن الغاز.
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وأشارت "مهر" إلى أن الموفد الفرنسي أبلغ الحزب أن إسرائيل لم تصل عبر السفينة اليونانية إلى خط 29 "كاريش" المتنازع عليه مع لبنان. 
مع هذا، فقد أكد التقرير أن الموفد أصرّ على القول بأنه "ليس مُرسلاً من جهة إسرائيل"، وأضاف: "ردّ مسؤولي الحزب على الموفد الزائر جاء في لحظتها، إذ جرى التأكيد أمامه بأن المقاومة جاهزة للدفاع بكل الوسائل التي تمتلكها، ولن تسمح للعدو بإستخراج الغاز والنفط، لا بل هي قادرة على منع العدو من تحقيق أهدافه النفطية هذه".
 
 
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