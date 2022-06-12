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لبنان

رسالة جديدة من فرنجية.. هذا ما قاله عن "حزب الله" و "المقاومة"

Lebanon 24
12-06-2022 | 12:35
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رأى رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية أن "حزب الله لا يحتاج إلى غطاء"، مؤكداً تمسكه بـ"العروبة ووحدة لبنان والعيش المشترك وكل ما يوحّد هذا البلد"، وأضاف: "نحنُ نلتقي مع المقاومة على هذا المشروع، وسنواجه بالإيجابية، وكل واحد تاريخو مكتوب على جبينو، ولن ينالوا ما يحلمون به".
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كلامُ فرنجية جاء في كلمة له خلال قداس إلهي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة إهدن، حيثُ قال: "نحن لم نخسر وكنّا عكس السير في الإنتخابات، والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجة".
وتابع: "من يحاول اعتماد الإلغاء معنا، نقول له نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية ونحن نتطلع الى التطور مع القيم والاخلاق والتاريخ".
وختم: "نحن مع من تربّينا معهم وعشنا وواجهنا معهم وبالتالي بوجودكم لا خسارة، وصحيح انه قد تحصل هفوة أو خطيئة في الانتخابات، لكن الأيام والمستقبل أمامنا".
 
 
 
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