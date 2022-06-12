لحظات عائلية لسامي الجميل مع طفلتيه في "بستان الكرز".. شاهدوا الصور

صفحته على "فيسبوك"، صوراً له مع عائلته من منطقة ترشيش، وذلك خلال قطاف الكرز. نشر النائب سامي الجميّل عبر، صوراً له مع عائلته من منطقة ترشيش، وذلك خلال قطاف الكرز.

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وظهر الجميّل مع طفلتيه إلى جانب زوجته، وقد أرفق الصور بتعليق جاء فيه: "أول قطفة كرز في ترشيش العزيزة".