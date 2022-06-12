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لبنان

لحظات عائلية لسامي الجميل مع طفلتيه في "بستان الكرز".. شاهدوا الصور

Lebanon 24
12-06-2022 | 12:59
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نشر النائب سامي الجميّل عبر صفحته على "فيسبوك"، صوراً له مع عائلته من منطقة ترشيش، وذلك خلال قطاف الكرز.
 
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وظهر الجميّل مع طفلتيه إلى جانب زوجته، وقد أرفق الصور بتعليق جاء فيه: "أول قطفة كرز في ترشيش العزيزة". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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