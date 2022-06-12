فيديو قديم ونادر من بيروت لم تشاهدوه من قبل.. هكذا كان لبنان قبل 50 عاماً

نشرت صفحة "أرشيف لبنان" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو قديمٍ ونادر من العاصمة بيروت.

وبحسب الصفحة، فإنّ المقاطع ضمن الفيديو جرى التقاطها عام 1972، وهي توثق الحياة ضمن بيروت في ذلك الزمن.