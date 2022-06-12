كم سجل عداد كورونا في لبنان اليوم؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى1101109 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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