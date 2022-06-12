Advertisement

لبنان

الجميل: الإستشارات النيابية هي التي تُحدد شخصية رئيس الحكومة

Lebanon 24
12-06-2022 | 14:48
A-
A+
Doc-P-961551-637906675762284414.jpg
Doc-P-961551-637906675762284414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الأستاذ فارس الجميل أن "رئيس الجمهورية ميشال عون هو الذي يُحدّد مواعيد الإستشارات النيابية، والمعطيات تشير إلى أنها ستكون عقب زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان".
Advertisement
وشدّد الجميل على أنّ "الإستشارات النيابية الملزمة هي التي تُحدّد شخصية رئيس الحكومة العتيد والنواب هم الذين يختارون من يريدون"، معتبراً أن "طرح أي موضوع يرتبط بتسمية رئيس لمجلس الوزراء قبل الإستشارات، هو محض تحليل سياسي".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"NBN"، قال الجميل إن "هناك انطباع عام يشير إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون رئيساً مكلفاً من جديد لتشكيل الحكومة المقبلة"، لكنه أضاف: "مع هذا، فإن النواب هم الذين يختارون اسم الرئيس المكلف خلال الإستشارات".
وتابع: "ميقاتي لا يفرض شروطاً على أحد والنائب جبران باسيل لديه كتلة نيابية يحق له من خلالها طرح الرأي في عملية تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها".
وعن ملف الكهرباء، أشار الجميل إلى أن رئيس الحكومة يتابع هذا الملف مع وزير الطاقة، وقد عُقد اجتماع مطول نتج عنه اتفاق بشأن الآلية المتعلقة بمتابعة ملف الكهرباء.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2022-06-12
17:37 | 2022-06-12
17:08 | 2022-06-12
16:55 | 2022-06-12
16:39 | 2022-06-12
15:53 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website