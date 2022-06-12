الجميل: الإستشارات النيابية هي التي تُحدد شخصية رئيس الحكومة

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الأستاذ فارس الجميل أن "رئيس الجمهورية ميشال عون هو الذي يُحدّد مواعيد الإستشارات النيابية، والمعطيات تشير إلى أنها ستكون عقب زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان".

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وشدّد الجميل على أنّ "الإستشارات النيابية الملزمة هي التي تُحدّد شخصية رئيس الحكومة العتيد والنواب هم الذين يختارون من يريدون"، معتبراً أن "طرح أي موضوع يرتبط بتسمية رئيس لمجلس الوزراء قبل الإستشارات، هو محض تحليل سياسي".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"NBN"، قال الجميل إن "هناك انطباع عام يشير إلى أن الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون رئيساً مكلفاً من جديد لتشكيل الحكومة المقبلة"، لكنه أضاف: "مع هذا، فإن النواب هم الذين يختارون اسم الرئيس المكلف خلال الإستشارات".

وتابع: "ميقاتي لا يفرض شروطاً على أحد والنائب جبران باسيل لديه كتلة نيابية يحق له من خلالها طرح الرأي في عملية تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها".

وعن ملف الكهرباء، أشار الجميل إلى أن رئيس الحكومة يتابع هذا الملف مع وزير الطاقة، وقد عُقد اجتماع مطول نتج عنه اتفاق بشأن الآلية المتعلقة بمتابعة ملف الكهرباء.