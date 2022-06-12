اضراب لعمال مياه صور.. هذه مطالبهم

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أصدر مستخدمو وعمال دائرة مياه صور البيان التالي:"بداية... تحية إكبار واحترام لكل الزملاء الموظفين والعمال الذين يعيشون ومنذ سنوات تحت الضغط يخوضون عن معظم شرائح القطاع العام نضالا أقل ما يقال فيه انه باللحم الحي.ان ما نشهده اليوم من كوارث اجتماعية تجعلنا نقول طفح الكيل ونفذ الصبر من الانهيارات التي تعصف بالإدارات والمؤسسات العامة وبالعاملين فيها وبعائلاتهم كبارا وصغارا فكرامة العمال وعائلاتهم وحقهم بالحياة والاستشفاء والعيش الكريم وحق اولادهم بالتعلم أطيحت في هذا الوضع الراهن وما زالت تتفاقم. المعاناة تزداد يوما بعد يوم ورغم الاجتياح العاصف لرواتبنا التي اقتطع منها 95% ويزيد، نحن اليوم على موعد مع زيادة اقساط المدارس بنسبة تصل الى مئة بالمئة ودفع جزء منها بالفريش دولار، كما ورفع الرسوم على الهاتف واشتراك الكهرباء والماء والانترنت واسعار المحروقات وغيرها. اذ ان راتب الموظف اصبح خارج الصلاحية ويكفي بضعة ايام.. وحدها رواتب موظفي الادارات والمؤسسات العامة بقيت على حالها وبدون قيمة، اما محاولة ترقيعها ومكيجتها تحت تسميات مساعدة اجتماعية من هنا وغلاء معيشة من هناك، فلم تجد امام التحديات والغلاء المستشري.لذا وامام هذا الواقع المرير لا يتبين أن أحدا يسأل او يهتم.بناء عليه، وعطفا على بيان رابطة موظفي القطاع العام نعلن نحن عمال مياه صور الاضراب والتوقف عن العمل يوم الاثنين الموافق في 13/6/2022 كإضراب تحذيري أول وجدي ولن نتهاون في اية مطالبة بالحد الادنى من حقوقنا كما ولن نقبل بمحاولة المماطلة او التسويف او التهويل من اي جهة كانت ومهما كانت التضحيات وللكلام والافعال تتمة.."