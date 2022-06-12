Advertisement

لبنان

عودة إرسال شبكة تاتش في منطقة الهرمل.. وهذا ما أعلنته الشركة

Lebanon 24
12-06-2022 | 15:53
A-
A+
Doc-P-961558-637906713902529964.png
Doc-P-961558-637906713902529964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت شركة تاتش أن إرسال شبكتها في منطقة الهرمل وجوارها عاد الى العمل بشكل طبيعي بعد انقطاعه لحوالي الساعتين مساءً، بعد أن قامت فرقها التقنية بإصلاح عطل طرأ على مولد الكهرباء في المحطة الأساسية التي تغذي المنطقة المذكورة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الأسباب غير معروفة".. إرسال شبكة "تاتش" ينقطع في هذه المنطقة
lebanon 24
13/06/2022 01:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات وقتيل في القصر - الهرمل.. ماذا يحدث هناك؟
lebanon 24
13/06/2022 01:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ بعلبك الهرمل: لا مشكلة بين الجيش وأهالي المنطقة
lebanon 24
13/06/2022 01:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" تفوز بمعركة التمثيل المسيحي في بعلبك - الهرمل
lebanon 24
13/06/2022 01:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24

تاتش

الهرمل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2022-06-12
17:37 | 2022-06-12
17:08 | 2022-06-12
16:55 | 2022-06-12
16:39 | 2022-06-12
15:51 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website