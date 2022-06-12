عودة إرسال شبكة تاتش في منطقة الهرمل.. وهذا ما أعلنته الشركة

أفادت شركة تاتش أن إرسال شبكتها في منطقة الهرمل وجوارها عاد الى العمل بشكل طبيعي بعد انقطاعه لحوالي الساعتين مساءً، بعد أن قامت فرقها التقنية بإصلاح عطل طرأ على مولد الكهرباء في المحطة الأساسية التي تغذي المنطقة المذكورة.

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