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لبنان

فوز لبنان على أندونيسيا في بطولة آسيا لكرة السلة تحت 16 سنة

Lebanon 24
12-06-2022 | 16:39
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استهل منتخب لبنان للذكور (تحت 16 سنة) بكرة السلة، مبارياته في بطولة آسيا، بفوز كبير على أندونيسيا 76-49، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن المجموعة الثانية في قاعة نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
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وكان افضل مسجل في المنتخب اللبناني سيروج أفيديسيان 19 نقطة، يليه ريان هاشم 16 نقطة، فكارل زماطة 10 نقاط.

لبنان

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