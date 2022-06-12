فوز لبنان على أندونيسيا في بطولة آسيا لكرة السلة تحت 16 سنة

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استهل منتخب لبنان للذكور (تحت 16 سنة) بكرة السلة، مبارياته في بطولة آسيا، بفوز كبير على أندونيسيا 76-49، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن المجموعة الثانية في قاعة نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.وكان افضل مسجل في المنتخب اللبناني سيروج أفيديسيان 19 نقطة، يليه ريان هاشم 16 نقطة، فكارل زماطة 10 نقاط.