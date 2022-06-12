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لبنان

المساعي لم تُفلح

Lebanon 24
12-06-2022 | 17:08
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لم تُفلح المساعي التي تبذل من أكثر من طرف في إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية بين رئيس تيار سياسي ونائب سابق لم ينجح في الإنتخابات الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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