المساعي لم تُفلح

لم تُفلح المساعي التي تبذل من أكثر من طرف في إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية بين رئيس تيار سياسي ونائب سابق لم ينجح في الإنتخابات الأخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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