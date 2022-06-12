Advertisement

لبنان

شهيب لـ"الأنباء" الكويتية: أدعو لانتخابات رئاسية مبكّرة ورئيس حكومة يتواصل عربياً

Lebanon 24
12-06-2022 | 17:37
A-
A+
Doc-P-961569-637906775922305002.jpg
Doc-P-961569-637906775922305002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب الى انتخابات رئاسية مبكرة، لوضع حد للجحيم الحاصل والتعطيل الكيدي على حساب المؤسسات والدولة والوطن، ورأفة بالشعب اللبناني الذي يختنق بسبب وطأة الأزمات المتفاقمة والانهيارات المتلاحقة التي أوصله اليها العهد القوي في التخريب الممنهج.
Advertisement
وكشف في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية عن تواصل قريب بين القوى التي نلتقي معها حول الملفات ذات الصلة بالسيادة والعلاقات العربية التي لا يمكن للبنان ان يكون ذا مستقبل اذا ما خرج عن بعده العربي وعلاقاته مع اشقائه في الخارج، لتحديد الموقف المناسب فيما يتعلق بموضوع التكليف، بانتظار تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يعمل رئيس الجمهورية ميشال عون على تأخيرها اسبوعا تلو الآخر، ضاربا بذلك عرض الحائط الدستور والقانون كرمى لعيون الصهر الذي يصر على التأليف قبل التكليف لحسابات شخصانية وطموحات سياسية مكلفة على مستوى الوطن والشعب.
وأضاف: "بعد تشكيل المطبخ التشريعي النيابي لابد من الاسراع في الاستشارات للوصول الى مرحلة التكليف، لكي يأتي رئيس حكومة يستطيع التواصل مع البعد العربي وموثوقا وفاعلا أوروبيا أيضا، لاستكمال التفاوض مع البنك الدولي من اجل تحقيق الاصلاحات الحقيقية المطلوبة، والموضوعين النقدي والكهربائي وباقي الملفات الشائكة، وأكثر من ذلك ان يتمتع بثقة الشعب اللبناني، في المرحلة الانتقالية الراهنة الصعبة بكل المقاييس". (الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-06-13
01:45 | 2022-06-13
01:41 | 2022-06-13
01:30 | 2022-06-13
01:15 | 2022-06-13
01:00 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website