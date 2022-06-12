حادث سير على أوتوستراد البداوي (صورة)

وقع حادث سير بين سيارة وشاحنة على اوتستراد البداوي. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وقد جاء الحادث نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة منذ بعض الوقت والتي تسبّبت بإنزلاق السيارات.

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