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لبنان

حادث سير على أوتوستراد البداوي (صورة)

Lebanon 24
12-06-2022 | 17:52
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وقع حادث سير بين سيارة وشاحنة على اوتستراد البداوي. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
وقد جاء الحادث نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة منذ بعض الوقت والتي تسبّبت بإنزلاق السيارات.
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