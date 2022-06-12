25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الموظفون العامون بدأوا إضرابهم المفتوح.. المالية : لا رواتب للموظفين
Lebanon 24
12-06-2022
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبدأ الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم.
وكتبت" نداء الوطن": يستعد موظفو القطاع العام في الإدارات العامة لبدء إضرابهم المفتوح بعد سأمهم من الوعود التي سمعوها مراراً وتكراراً، وجنوحهم تحت خط الفقر في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار المحروقات ورواتبهم لا تكفي لتأمينها لكي يداوموا في عملهم يومياً.إلى حدود لا تحتمل وصلت أوضاع من يسيّرون أمور الناس ويتابعون معاملاتهم، وباتوا يحسبون لمصاريفهم ألف حساب شأنهم شأن فئةٍ كبيرة من اللبنانيين انعدمت قدرتها الشرائية، لا يكفيهم الراتب الشهري ثمن صفيحتي بنزين فيما يوكلون أمرهم لتأمين سائر المتطلبات اليومية من طعامٍ وسواه الى الله. ولأن العجز الذي يصيب الدولة طال موظفيها، أشهروا سيف الإضراب المفتوح علّه يكون النداء الأخير لتأمين استمراريتهم وتسيير شؤون الناس وقد باتوا أيضاً يحسبون ألف حساب لأي معاملةٍ يطلبونها بسبب التنقلات وتأمين الطوابع المالية التي دخلت السوق السوداء .
Advertisement
وكتبت" الاخبار":لا يمكن أن يمرّ تعطيل الموظفين في وزارة المالية مروراً عابراً، إذ إن هذه الإدارة بالذات تعدّ عصب العمل لمختلف المؤسسات والإدارات الأخرى، خصوصاً أنها مسؤولة عن تنفيذ عقود النفقات لتسيير الأعمال وعن صرف الرواتب للعمّال. وهذا إن كان يعني شيئاً، فهو أن تعطيل موظفي وزارة المال يحلّ حلول الكارثة على مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تشير مصادر «المالية» إلى أن تعطيل الموظفين فيها سيوقف العمل في منفذين أساسيين: أولّهما الأقسام المتعلّقة بكل ما له علاقة بموضوع الإيرادات، باعتبارها المسؤول عن استيفاء الضرائب والرسوم، «وتعطيلها يعني أن لا إيرادات ضريبية ستدخل خلال فترة الإضراب إلى خزينة الدولة». أما الأمر الثاني، فهو تعطّل منفذ الصرفيات، لناحية أن وزارة المال مسؤولة عن الصرف المتعلّق بنفقات الدولة العامة ورواتب الموظفين. وإن كانت المصادر تعتبر أن الجزء الأول من الصرفيات «مفرمل» مبدئياً بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، إلا أن «الكارثة في تعطل الجزء الآخر من الصرف والمتعلّق برواتب الموظفين والعاملين في الدولة»، مؤكداً أنه في حال استمرار الإضراب أسبوعين متتالين «فلا رواتب للموظفين الشهر المقبل».
وفي " الاخبار" ايضا: لن تكون آثار إضراب موظفي وزارة الصحة جانبية، وإنما ستطال مراكز أساسية على تماس مباشر مع المواطنين، ومن بينها مركز إصدار البطاقات في الإدارة المركزية، فهذا الأخير الذي لم يُقفل خلال السنوات الثلاثة الماضية من عمر الأزمة، يُقفل اليوم أمام المرضى الذين يحتاجون إلى بطاقات الاستشفاء التي تخوّلهم الدخول إلى المستشفيات. كما سيُقفل باب مركز استقبال طلبات المرضى للحصول على الأدوية المستعصية والسرطانية وغيرها من الأدوية التي يأخذونها من وزارة الصحة. أما الباب الثالث، فهو باب مستودع الكرنتينا المركزي، وإقفاله يحمل مفاعيل إقفال مركز الاستقبال نفسها، حيث أن المرضى عندما يحصلون على طلبات الموافقة من مراكز الاستقبال يتوجب عليهم أخذ الأدوية من الكرنتينا، وهو الذي سيقفل ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.
وفي الدرجة التالية، يؤثر الاعتصام على طلبات المواطنين في أقسام المهن، حيث تسلّم أذونات مزاولة المهنة، وتأثيراتها تطال اليوم من يعتزمون السفر إلى بلاد أخرى، أضف إلى أقسام الهندسة الصحية حيث يؤثر تعطيل موظفيها إلى توقف حركة الاستيراد والتصدير.
وبحسب مصادر جريدة الأخبار، الدوام الإداري في وزارة التربية أفضل من غيره في بقية الوزارات بسبب اشتراط الحضور لثلاثة أيام أسبوعياً للحصول على منحة 90$ من الجهات المانحة. هذه الحوافز الاجتماعية مضافاً إليها الراتب الأساسي ونصف الراتب تجعل من وضع موظفي التربية «أفضل حالاً» من بقية الإدارات.
«لن تقفل وزارة الشؤون الاجتماعية أبوابها في وجه المواطنين»، يؤكد مدير عام الوزارة عبد الله أحمد لـ«الأخبار». باستثناء قلة مؤيدة لقرار الإضراب الذي دعت إليه الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، لن يلتزم كلّ الموظفين، وذلك «انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية، وإيمانهم أن الإضراب ليس وسيلة ناجحة في الضغط، ولا ينجح إلا بإلحاق الضرر بالمواطنين وتعطيل شؤونهم»، بحسب أحمد، الذي يضرب مثلاً عن بعض ما سيتعطل في حال أقفلت الوزارة: «يتأخر إصدار بطاقات المعوقين وإنجاز الخدمات التي يحتاجونها، يتعرقل سير المعاملات العائدة لمؤسسات الرعاية والنظر في طلبات المساعدات».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
04:00 | 2022-06-12
12/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
11:28 | 2022-06-12
12/06/2022 11:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
12:52 | 2022-06-12
12/06/2022 12:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
06:00 | 2022-06-12
12/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله نائب "تغييري" داخل "مجلس عزاء"
Lebanon 24
هذا ما فعله نائب "تغييري" داخل "مجلس عزاء"
04:15 | 2022-06-12
12/06/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-06-13
لا نهوض إقتصاديًا من دون تعويم القطاع المصرفي
01:45 | 2022-06-13
تراجعت حظوظه لرئاسة الحكومة
01:41 | 2022-06-13
لاعلان حالة طوارئ صحية في كل لبنان... سلوم: اللقاحات المدعومة مفقودة
01:30 | 2022-06-13
بين معراب والصيفي... الطريق أقصر
01:15 | 2022-06-13
أين أصبح "أبو سلّة"؟
01:00 | 2022-06-13
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
13/06/2022 09:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
13/06/2022 09:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
13/06/2022 09:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact