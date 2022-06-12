للمرة الاولى منذ سنوات: سعد يزور الحريري

كتب محمد دهسة في" نداء الوطن": خطفت زيارة الامين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب اسامة سعد الى رئيسة «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة» بهية الحريري في دارتها في مجدليون، كل الاهتمام السياسي والشعبي في صيدا، وتقدمت على ما عداها من قضايا حياتية ومعيشية، اذ تضمنت مبادرة لتعزيز التعاون والتكاتف بين القوى السياسية والفاعليات والهيئات، والسعي لتخفيف معاناة المواطنين في مواجهة انهيار مختلف القطاعات الخدماتية وفي مواجهة الأوضاع المعيشية المأسوية.الزيارة التي تعد الاولى رسمياً منذ سنوات، شغلت الصيداويين، كبيرهم وصغيرهم، في قراءة أهميتها وتوقيتها، وتركت ارتياحاً كبيراً في الاوساط الشعبية وقد علقت آمالاً في ان تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بعد التفاهم الضمني بينهما على مختلف قضايا المدينة، سيما وانها تضمنت ايضاً مبادرة لتخفيف حدة الازمات عن الناس عقب الانتخابات النيابية الاخيرة التي خاضها سعد مع النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بعيداً من التحالف مع الثنائي الشيعي، وبعد تعليق الحريري للعمل السياسي وعدم ترشحها التزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري وكتأكيد على اهمية دورها بغض النظر عن الموقع النيابي او الرسمي.وأكدت مصادر مسؤولة لـ»نداء الوطن» ان الزيارة «كانت ايجابية واتت تتويجاً لتفاهم الحريري ـ سعد الضمني على مختلف قضايا المدينة، والتواصل الهاتفي المستمر بينهما اخيراً، وبحثت اهمية التعاون صيداوياً وآلياته العملية في المرحلة المقبلة لمحاكاة القضايا الخدماتية الشائكة والمعقدة ومنها مشاكل انقطاع الكهرباء والمياه، اشتراك المولدات، تراكم النفايات في احياء المدينة وشوارعها وقضية معمل معالجة النفايات بعد تولي ادارة جديدة مسؤوليته».والزيارة التي تمت بمواكبة اعلامية، شارك فيها مدير مكتب النائب سعد طلال ارقدان والمهندس بلال شعبان من جهة، ومنسق عام تيار «المستقبل» في صيدا والجنوب مازن حشيشو، والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة روبينا أبو زينب من جهة اخرى، وكانت بمثابة لقاء عمل سياسي – خدماتي بامتياز، يتجاوز المجاملة ليشكل فاتحة عهد جديد في التعاون المشترك في الانماء وفي كل المشاريع التنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية في صيدا.

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