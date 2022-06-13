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لبنان

جرحى وتضارب بالسكاكين في هذه البلدة!

Lebanon 24
13-06-2022 | 00:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط 3 جرحى اشقاء نتيجة إشكال بين عدد من الشبان تطور الى تضارب بالسكاكين في بلدة حرار العكارية.
 
ونقل الجرحى الى مستشفى الحبتور لتلقي العلاج.
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‎وعرف ان الاشكال نتج عن "استفزازات"، والعمل جار على معالجته من قبل وجهاء المنطقة.
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