أين أصبح "أبو سلّة"؟

أفضت خلاصة تقارير أمنية من عدة أجهزة معنية، وتقاطعت مع روايات من أبناء المناطق الحدودية المتاخمة لسوريا، الى أن المطلوب الأول في مداهمات الجيش في حي الشراونة في بعلبك، والمعروف بـ"أبو سلة" ،من المرجح أن يكون قد إستطاع عبور الحدود اللبنانية السورية عبر معبرٍ غير شرعي.

أضافت خلاصة التقارير أن المدعو أبو سلة لن يعود الى الأراضي اللبنانية لمعاودة عمله في تجارة المخدرات، بسبب إصابته البالغة، ولأنه يدرك تماماً مدى إصرار الأجهزة الأمنية اللبنانية على توقيفه خاصةً بعد العملية الأخيرة التي سقط فيها للجيش شهيد وعدد من الجرحى.