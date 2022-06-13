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لبنان

لاعلان حالة طوارئ صحية في كل لبنان... سلوم: اللقاحات المدعومة مفقودة

Lebanon 24
13-06-2022 | 01:41
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اشار نقيب الصيادلة د. جو سلوم في حديث لصوت لبنان 100.5، الى ان اللقاحات المدعومة مفقودة لذلك يجب اعلان حالة طوارئ صحية ليس فقط في طرابلس انما في كل لبنان لعدم تفشي الوباء خصوصًا Hepatit A.

وأكد سلوم ضرورة الوقاية التي تتمثل بأخذ اللقاح وان تكون المستشفيات جاهزة لاي طارئ.
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