نائب تغييري "طنّش" أمراً وعد به

خلال فترة الانتخابات النيابية، كشف حزبٌ "جديد" إنّ "مرشحته ستنشرُ كافة التفاصيل المرتبطة بالإنفاق الانتخابي، وذلك عملاً بمبدأ الشفافية أمام الناس".

وبعد الإنتخابات، وعقب فوز تلك المرشحة بمقعدٍ نيابي، تبين أن الأخيرة "طنّشت" عن أمر نشر كل ما يتعلق بالإنفاق الانتخابي. فمع مراقبة صفحتها وصفحة الحزب الذي تنتمي إليه، فقد ظهر بشكل واضح أن الطرفين أغفلا نشر المطلوب وما جاهروا به خلال فترة الإنتخابات.

وتساءل مراقبون عن هذا الأمر، فاعتبر البعض أن "المسيرة بدأت بوعود زائفة"، مشيرين إلى أنه "من أول الطريق مبلشة الأمور بضرب للشفافية، فكيف سيكون الإصلاح عبر هؤلاء في مجلس النواب؟".