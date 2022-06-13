Advertisement

لبنان

لا نهوض إقتصاديًا من دون تعويم القطاع المصرفي

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
13-06-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-961636-637907075549062899.jpg
Doc-P-961636-637907075549062899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يختلف إثنان في لبنان على أن الإختلاف في وجهات النظر بين العديد من السياسيين والإقتصاديين من خبراء ورجال أعمال ونقابيين حول الآليات الواجب إعتمادها لإخراج لبنان من هوّة أزماته المالية هو أساس المشكلة المستحكمة بالبلاد، والتي تحول دون التوافق على رؤية موحدّة بالنسبة إلى ما يُسمى خطة تعافٍ، أو خطّة إنقاذية إستثنائية. 
Advertisement
ولكن، وعلى رغم هذا الإختلاف، فإن ثمة قاسمًا مشتركًا بين كل هذه القوى السياسية والإقتصادية والمالية على أن لا بدّ في النهاية من إنقاذ القطاع المصرفي من واقعه، الذي لا يُحسد عليه، وهو بات اشبه بما كان عليه القطاع المصرفي الإيسلندي خلال الأزمة المالية التي مّرت بها إيسلندا إبان الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ حجم ذلك القطاع المصرفي عشرة أضعاف حجم الإقتصاد. ولم يكن أحد يتوقع إنهياره لأن الجميع كانوا يعتقدون أن هذا القطاع هو أمتن من أن يقع. ولكنه على رغم هذه المقولة وقع القطاع المصرفي في المحظور، وإستلزمت عملية إنقاذه جهودًا مضنية لم تكن بالسهولة التي كان يتصّورها البعض. 
  
وأمام هذا الواقع للقطاع المصرفي في لبنان لا بدّ في نهاية المطاف من توحيد الرؤية حول  تشخيص الأزمة وأسبابها كمقدمة لازمة للإنطلاق نحو تشخيص موضوعي وموضعي للحلول الممكنة وفق ما تسمح به الظروف والمعطيات. 
فالحديث عن إعادة هيكلة المصارف من شأنه أن يقود إلى نتائج إنقاذية عملية لا غنىً عنها، مع ما يترافق ذلك من الإعتراف بأن واقع بعض المصارف يحتاج إلى ما يشبه العمليات الجراحية للحؤول دون الموت السريري المحتّم. وأي كلام عن تعويم للمصارف المتعثرة أو الآيلة أوضاعها إلى الإفلاس يُعتبر مضيعة للوقت، خصوصًا أن تحميل المصارف الجزء الأكبر من خسائر ودائع الناس والتعويض عليهم سيدخلنا في دوامة المراوحة والدوران حول المشكلة من دون التوصّل إلى ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان.   
فإذا لم تتحمّل المصارف جزءًا كبيرًا من تبعات هذه الخسائر فإنها ستُلقى على الدولة، أي على الشعب مجدّدًا، بإعتبار أن الدولة كيان غير منفصل عن الناس. فتحميل الدولة هذه الخسائر أو قسم كبير منها يعني المزيد من جباية الضرائب من الناس لإستيعاب هذه الخسائر، أي تحميل المجتمع خسائر ناتجة عن خيارات ائتمانية اتخذتها المصارف بمعرفة كاملة بمخاطرها.  
السؤال الأساسي والمركزي الذي يفرض نفسه عند إعداد أي خطة لإنتشال الإقتصاد من عمق إنهياراته هو: كيف يمكن خلق نمو إقتصادي من شأنه أن يوفر فرص العمل المناسبة لليد العاملة المتجهة أكثر فأكثر نحو الهجرة ؟ كيف يمكن خلق نسب نمو عالية ومستدامة ؟  
النمو الذي يتحدث عنه كثيرون يحتاج أول ما يحتاج الى إستثمارات من الداخل أولًا، لأنه يجب عدم إنتظار عودة تدفق الرساميل من الخارج كما يجب خلال سنتين أو ثلاث إلاّ إذا تحققت الإصلاحات تدريجيًا بما يشجع المستثمرين في الخارج، ومن بينهم رجال أعمال لبنانيون.  
وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم الى موجات إضافية من الركود الإقتصادي بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وفي إنتظار تدّفق الإستثمارات الخارجية هناك ثغرة على  الدولة أن اتسدّها من خلال في الإستثمار الأفضل لأصولها وليس التفريط بها.  
 

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:33 | 2022-06-13
05:00 | 2022-06-13
06:02 | 2022-06-13
06:01 | 2022-06-13
05:52 | 2022-06-13
05:51 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website