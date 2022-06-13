"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إن "دولار منصة صيرفة قد يشهدُ استقراراً نسبياً اليوم عند سعر 24700 ليرة لبنانية، ومن الممكن أن يتراجع قليلاً حتى سعر 24600 ليرة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الاستقرار بدولار السوق الموازية انعكس على استقرار دولار صيرفة"، مشيرة إلى أن "عمليات التسجيل ضمن المنصة مستمرّة كما أن السحوبات على أساسها قائمة أيضاً".