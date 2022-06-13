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لبنان
أكثر من 22 الف خرق اسرائيلي للأجواء اللبنانية... تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
13-06-2022
|
02:12
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ذكر تقرير نشر على موقع "airpressure.info"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية أكثر من 22 ألف مرة منذ عام 2007.
وبحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام غربية، فإنه خلال 15 عاما، اقتحمت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية المجال الجوي للبلاد أكثر من ثمانية آلاف مرة، والطائرات بدون طيار - 13 ألفا.
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وأضاف التقرير أن سلاح الجو الإسرائيلي خرق بانتظام الأجواء اللبنانية وقام برحلات استطلاعية فوق جنوب لبنان ومنطقة البقاع ووسط البلاد.
ولفت التقرير إلى أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، على وجه الخصوص، تستخدم الأجواء اللبنانية لضرب الأراضي السورية.
من جهتها وجهت السلطات اللبنانية مرارا مذكرات احتجاج إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بالضغط على تل أبيب والدعوة لاحترام سيادة لبنان والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006 المتخذ بعد آخر صراع لبناني إسرائيلي.
(روسيا اليوم)
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