في ذكرى مجزرة إهدن.. إتصالٌ بين فرنجية وأرسلان

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان، أن رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس تيّار المردة سليمان فرنجية معزياً في ذكرى مجزرة إهدن.



وأكّد أرسلان في اتصاله على "العلاقة التاريخية السياسية والعائلية التي تربطنا بآل فرنجية والتي تبقى ثابتة ومتينة في كلّ الظروف والمراحل، متمنياً الرحمة لأرواح الشهداء".

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